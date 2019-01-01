Basel Krasnodar karşısında şov yaptı: 5-0
Basel, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında Krasnodar'ı 5-0 yenerek gövde gösterisi yaptı.
Trabzonspor ile aynı grupta yer alan İsviçre temsilcesi Kevin Bua'nın 9 ve 40. dakikalarda attığı gollerle ilk 45 dakikayı 2-0 önde tamamladı.
Basel, 52. dakikada Zuffi'nin golüyle farkı üçe çıkartırken; 54. dakikada Vilhena topu kendi ağlarına gönderdi. 79. dakikada sahneye çıkan Okafor maçın skorunu ilan etti, 5-0.
İsviçre ekibi, gruptaki ikinci maçında ilk maçında Getafe'ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor'a konuk olacak.
Arsenal Frankfurt'a acımadı
Arsenal, F Grubu mücadelesinde Eintracht Frankfurt'u Willock, Saka ve Aubameyang'ın golleri ile 3-0 mağlup etti.
Avrupa Ligi'nde 19:55 seansında oynanan maçlar ve toplu sonuçlar ise şöyle:
A Grubu
APOEL 3-4 Dudelange
Qarabağ 0-3 Sevilla
B Grubu
Dynamo Kiev 1-0 Malmö
Kopenhag 1-0 Lugano
C Grubu
Basel 5-0 Krasnodar
Getafe 1-0 Trabzonspor
D Grubu
PSV 3-2 Sporting
LASK Linz 1-0 Rosenborg
E Grubu
Cluj 2-1 Lazio
F Grubu
E.Frankfurt 0-3 Arsenal
Standard 2-0 Guimaraes