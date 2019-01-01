Avrupa Ligi

Basel Krasnodar karşısında şov yaptı: 5-0

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UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ile aynı grupta yer alan Basel, Krasnodar'ı konuk ettiği maçta gol olup yağdı.

Basel, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında Krasnodar'ı 5-0 yenerek gövde gösterisi yaptı.

Trabzonspor ile aynı grupta yer alan İsviçre temsilcesi Kevin Bua'nın 9 ve 40. dakikalarda attığı gollerle ilk 45 dakikayı 2-0 önde tamamladı.

Basel, 52. dakikada Zuffi'nin golüyle farkı üçe çıkartırken; 54. dakikada Vilhena topu kendi ağlarına gönderdi. 79. dakikada sahneye çıkan Okafor maçın skorunu ilan etti, 5-0.

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İsviçre ekibi, gruptaki ikinci maçında ilk maçında Getafe'ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor'a konuk olacak.

Arsenal Frankfurt'a acımadı

Arsenal, F Grubu mücadelesinde Eintracht Frankfurt'u Willock, Saka ve Aubameyang'ın golleri ile 3-0 mağlup etti.

Avrupa Ligi'nde 19:55 seansında oynanan maçlar ve toplu sonuçlar ise şöyle:

A Grubu

APOEL 3-4 Dudelange

Qarabağ 0-3 Sevilla

B Grubu

Dynamo Kiev 1-0 Malmö

Kopenhag 1-0 Lugano

C Grubu

Basel 5-0 Krasnodar

Getafe 1-0 Trabzonspor

D Grubu

PSV 3-2 Sporting

LASK Linz 1-0 Rosenborg

E Grubu

Rennes 1-1 Celtic

Cluj 2-1 Lazio

F Grubu

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E.Frankfurt 0-3 Arsenal

Standard 2-0 Guimaraes

 

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