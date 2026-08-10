Başarısız bir transfer dönemi ve üst üste gelen sakatlıklar: İttihad'ın teknik direktörü yönetime patladı!

Suudi Ittihad kulübü içindeki yeni gelişmeler, takımın Alman teknik direktörü Jens Wiesing'in, yönetimin yaz transfer döneminde kendi ihtiyaçlarını ele alış biçimi ve yeni sezon hazırlıklarını çevreleyen koşullar nedeniyle içine düştüğü öfke halini ortaya çıkardı.

Medya mensubu Muhammed el-Bükeyri'ye göre, Ittihad kulübünün yürütme yönetimi, Alman teknik direktörün teknik taleplerini yerine getirmekte başarısız olarak, özellikle resmi müsabakalar başlamadan önce acil takviye gerektirdiğini düşündüğü bazı mevkilerde, teknik direktörü "yüzüstü bıraktı".

Kaynaklar, Wiesing'in en öne çıkan taleplerinin, savunma derinliğini artırmak ve takıma orta sahada daha fazla seçenek sunmak amacıyla ön libero mevkisine yabancı oyuncular transfer etmek olduğunu, ancak yönetimin, teknik direktörün transfere ilişkin bazı çekinceleri bulunmasına rağmen yalnızca Senegalli Dion Lopy'yi transfer etmekle yetindiğini açıkladı.

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Wiesing'in çekinceleri transfer dosyasıyla sınırlı kalmadı; kaynaklar, Alman teknik direktörün, özellikle bir dizi transferin gecikmeli tamamlanması ve hazırlık döneminde birlikte çalışmak istediği kadronun eksik olması nedeniyle takımın hazırlık kampından da memnun olmadığına işaret etti.









Ayrıca biriken sakatlıklar, teknik direktörün işini daha da zorlaştırdı; sezon başlamadan önce istikrara ve ilk on birini denemeye ihtiyaç duyduğu bir dönemde, kendisini teknik seçeneklerini etkileyen bir dizi eksikle karşı karşıya buldu.

Bu gelişmeler, özellikle takımın büyük hedeflerle sezona girmesi nedeniyle Ittihad yönetimini zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakırken, teknik ekip ise transferlerin gecikmesinin, sakatlıkların artmasının ve bazı taleplerin yerine getirilmemesinin takımın hazır bulunuşluğunu etkileyebileceğini düşünüyor.