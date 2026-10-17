"Başarının bir bedeli var": Arteta, Arsenal'in şok kararı hakkında konuştu

Soru işaretleri doğuran bir zamanlamada, Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, yeni sözleşmesine imza atmasının üzerinden yalnızca birkaç gün geçtikten sonra kulübün 60 çalışanı işten çıkarma planına ilişkin sorularla karşı karşıya kaldı ve karar hakkında doğrudan yorum yapmaktan kaçınırken yönetimin izlediği yola destek verdiğini vurguladı.

İspanyol teknik adam, bu adım hakkında konuşacak en uygun kişinin kendisi olmadığını belirtirken, aynı zamanda doğru insanların doğru görevlerde bulunmasını sağlayacak kararların alınması ve kulübün hedeflerine ulaşmak ile arzu edilen başarıyı inşa etmek için yatırımların sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Öte yandan Arteta, Arsenal'in 2026-2027 sezonu için takımın resmi fotoğrafını, ilk çekime bir doktor randevusu nedeniyle katılamayan ve fotoğrafın paylaşılmasının ardından soru işaretleri oluşmasına yol açan Fransız savunmacı William Saliba'nın da katılımıyla yeniden çekeceğini doğruladı.

Fransız "Foot Mercato" sitesinin aktardığı açıklamalarında, özellikle kulübün ticari yükümlülükleri nedeniyle çekim tarihinin birçok kez ertelendiğine işaret eden Arteta, Saliba'nın duruma sportmenlikle yaklaştığını, takım içindeki konumunun ve öneminin farkında olduğunu belirtti.