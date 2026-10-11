Brest, cumartesi akşamı Angers'i 5-1 gibi geniş bir skorla devirdi ve Ludovic Ajorque bu zaferin en önemli aktörlerinden biri oldu.

32 yaşındaki santrfor, maçta skoru açan isim oldu; fiziksel yapısı sayesinde Angers savunması için sürekli bir baş ağrısı kaynağı haline gelirken, Brest'in geliştirdiği ataklara da katkı sundu.

Bu performans, teknik direktörü Julien Lachuer'i forvetinin potansiyelini öne çıkarmaya ve Zinédine Zidane yönetimindeki Fransa Milli Takımı'na çağrılma olasılığına değinmeye ikna etti.

Foot Mercato sitesi, Julien Lachuer'in Ligue +1 kanalına verdiği açıklamaları yayımladı. Lachuer şöyle konuştu: "Milli takım teknik direktörünün ceza sahası içinde güçlü bir varlık gösteren bir oyuncu istediğini duydum. Eğer maçı televizyon karşısında izliyorsa, Ajorque'un Fransa Milli Takımı'na çağrılması fikrini savunacağım. Her halükârda bunu hak ediyor."

Lachuer'e göre Ajorque, kısa süre önce Fransa Milli Takımı'na çağrılan ve Zidane yönetiminde iyi bir görüntü veren Esteban Lepaul gibi daha üst seviyeleri hedeflemeli.

Teknik direktör, Fransa Ligue 1'deki performansın milli takımın kapılarını açabileceğini düşünüyor ve milli takım teknik direktörü üzerinde baskı kurmadan oyuncularını bu hedefe yönelmeleri konusunda teşvik ediyor.

Lachuer, "Hedeflerimiz olmalı. Brest ile Fransa Ligue 1'de maç oynamakla yetinmemeliyiz, en üst seviyelerde oynamayı hedeflemeliyiz" dedi.

Teknik direktör bunları söylerken aynı zamanda Ajorque'un bağlılığının ve günlük çalışmasının altını çizdi.

Santrfor, Fransa Ligue 1'de çıktığı 204 maçta 69 gol kaydetti; bu istatistik, teknik direktörünün Fransa Milli Takımı'nda kendisine bir şans verilmesini talep ederken dayandığı argümanları güçlendiriyor.