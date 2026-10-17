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Al Nassr v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Başarılı ameliyat: Nevvaf el-Akidi'yi Londra operasyonu sonrası ne bekliyor?

N. Al-Aqidi
Al Nassr FC - Neom SC
Al Nassr FC
Neom SC
Premier Lig
Suudi Arabistan
Gulf Cup
Suudi Arabistan

Suudi kaleci ne zaman dönüyor?

Nassr kalecisi Nawaf Al Aqidi, son dönemde dirseğinde yaşadığı sakatlıktan kurtulmak için uzun süreli bir programa girecek.

Al Aqidi, geçtiğimiz eylül ayında Körfez Arap Kupası "Khaleeji 27" grup aşamasının ilk haftasında Suudi Arabistan'ın Kuveyt'i 1-0 yendiği maçta dirseğinden ciddi bir sakatlık yaşamıştı.

Nassr kulübü bugün cumartesi, Suudi kalecinin İngiltere'nin başkenti Londra'da geçirdiği ameliyatın başarılı olduğunu ve rehabilitasyon programına kulübün sağlık ekibinin gözetiminde başlayacağını duyurdu.

Ancak Suudi Arabistan'ın "Arriyadiyah" gazetesi, Al Aqidi'nin hemen başlayacağı rehabilitasyon programının ilk aşaması kapsamında bir hafta daha Londra'da kalacağını doğruladı.

Gazete, Nassr kalecisinin bu süre boyunca ameliyatını gerçekleştiren İngiliz doktor tarafından yakından takip edileceğini ve Riyad'a döndükten sonra uygulayacağı rehabilitasyon programının detaylarının kendisine verileceğini belirtti.

Al Aqidi'nin bu sezonun başından bu yana Nassr formasıyla sürekli olarak forma giremediği, takımın teknik direktörü Avustralyalı Ange Postecoglou'nun ise esas olarak Brezilyalı kaleci Bento'ya güvendiği hatırlatılmalı.

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