Başarı tekrarlanıyor… Ev sahibi üçlü, Dünya Kupası’nı 12 yıl öncesine geri götürüyor

2026 Dünya Kupası’nda ev sahibi üç takım olan ABD, Kanada ve Meksika, son 16 turuna yükseldi; bu başarı, turnuvanın bu yılki edisyonunda Kuzey Amerika takımlarının gücünü yansıtıyor.

Kanada milli takımı, Güney Afrika'yı 1-0 mağlup ederek bu tura yükselen ilk takım olurken, Meksika milli takımı Ekvador'u 2-0 mağlup etti; ardından ABD de Bosna-Hersek'i aynı skorla yenerek bu takıma katıldı.

Dikkat çeken nokta, bu üç takımın da 32'li turda kalesini hiç sarsmadan tur atlamış olmasıdır.

OPTA istatistiklerine göre, CONCACAF, 2014 Dünya Kupası’nda ABD, Meksika ve Kosta Rika’nın aynı tura yükseldiği turnuvadan sonra, tarihinde ikinci kez üç takımını 16’lı turlara taşıyarak dikkat çekici bir başarıya imza attı.

Kanada milli takımı, son 16 turunda Fas ile karşılaşacak; Meksika ise İngiltere ile, ABD ise Belçika ile mücadele edecek. Üç maçın tarihlerini inceleyin.

ABD milli takımı ise, Dünya Kupası eleme turlarındaki tarihindeki ikinci galibiyetini elde ederek 24 yıllık bekleyişi sona erdirdi. İlk galibiyet, 2002 turnuvasında 16'lı turda Meksika'yı mağlup ederek elde edilmişti.

ABD milli takımı, 24 yıldır süren bir başka bekleyişi de sona erdirmeye bir adım kaldı; 21. yüzyıldaki en iyi başarısını elde ettiği 2002 Dünya Kupası’ndan bu yana ilk kez çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.