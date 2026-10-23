José Mourinho, Real Madrid'de disiplinin hayal gücüyle çelişmediğine inanıyor. Bu, teknik direktörlük felsefesinde açıkça görülen bir kanaat. Zira takımın, oyunun istenen şekilde akmasını güvence altına almak için belirli mekanizmalara ihtiyacı var; ancak aynı zamanda çizilen rollerin dışına çıkabilen, boşlukları değerlendirebilen ve sıradan görünen bir hücumu gol fırsatına dönüştürebilen oyunculara da ihtiyaç duyuyor.

Portekizli teknik adam, disiplin ile bireysel yetenek arasındaki bu dengeden yola çıkarak Real Madrid'e hücumsal bir kimlik inşa etmeye çalışıyor.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Arda Güler, Bellingham ve Bernardo Silva'nın varlığı; topu hatlar arasında alma, oyunun ritmini değiştirme, dar alanlarda iş birliği yapma ve maç kapalı göründüğünde çözüm bulma yetenekleri sayesinde bu fikri hayata geçirebilecek en öne çıkan oyuncular olarak değerlendiriliyor.

Amaç onların yaratıcılığını kısıtlamak değil, tam tersine takımın dengesini bozmadan hücumu sürdürmesine olanak tanıyacak şekilde bu yaratıcılığı kolektif sistemin hizmetine sunmak.

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Real Madrid'in zarar vermek için bin bir yolu var

Gazete, hücum tarzlarını ayırt eden çeşitlilik sayesinde Real Madrid'in rakiplerine zarar vermek için pek çok yola sahip olduğuna dikkat çekti.

Santiago Bernabéu'da kaydedilen rakamlar da bu görüşü destekliyor. Zira Real Madrid, kendi sahasında oynadığı yedi maçın tamamında galibiyet elde etti ve maç başına 3,29 gol ortalamasıyla 23 gol kaydetti. Bu rakamlar, takımın tehlike yaratma ve rakip kaleye farklı yollarla ulaşma kapasitesini yansıtıyor.

Yedi maçın tamamında galibiyet alınması, takımın kendi sahasındaki performansını her zaman ayırt etmiş olan ancak son sezonlarda yitirdiği güvenilirliği yeniden kazanmadaki başarısının en iyi kanıtı.

Real Madrid, filelere ulaşmak için tek bir yönteme bel bağlamıyor. Takım gollerini hızlı geçişler, bireysel çabalar, duran toplar, organize ataklar, ortalar, ikinci toplar ve ceza sahası dışından yapılan şutlar aracılığıyla kaydetti.

Bu çeşitlilik, rakiplerin görevini daha da zorlaştırırken, yaratıcı yeteneklere sahip oyunculara potansiyellerini ortaya koymaları için uygun koşulları da sağlıyor.

Gerçek sınav

Real Madrid'in bir sezon içinde kendi sahasında oynadığı ilk yedi maçta daha iyi bir gol sicili bulmak için, takımın 26 gol kaydettiği 2011-2012 sezonuna dönmek gerekiyor.

O takım, İspanya Ligi'nde 100 puan toplayarak rekorları alt üst eden Real Madrid'di.

Bununla birlikte, hâlâ gelişime açık bir alan var. Zira takım fırsatları harcamaya devam ediyor ve hücumsal verimliliği her zaman sonuçlara mümkün olan en üst düzeyde yansımıyor; çünkü çok sayıda fırsat yaratmak bir güç noktası olsa da, bir sonraki adım bu fırsat bolluğunu belirleyici bir üstünlüğe dönüştürmek.

Mourinho, Real Madrid'deki doğrudan hücum eğilimini ve iddiayı korurken, bir yandan da atakların isabetini artırmak ve takımın kalesini korumaya ihtiyaç duyduğu dönemlerin yönetimini iyileştirmek için çalışıyor.

İşte en büyük meydan okuma pazar günü ortaya çıkıyor. Barcelona ile Real Madrid, Camp Nou'da karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, kraliyet ekibini hücum kapasitesini Santiago Bernabéu'da oynamanın avantajından uzak, farklı koşullara taşımaya ve oyuncularının karar alma isabetini sınayacak bir rakibin karşısına çıkmaya zorluyor.

El Clásico'nun önemi yalnızca Real Madrid oyuncularının bireysel yeteneklerini sınamakla sınırlı kalmayacak, aynı zamanda rekabetin en üst düzeydeki bir maçta taktiksel sistemin bu yetenekleri destekleme kapasitesini ölçmeye de uzanacak.

Bu nedenle Mourinho, yaratıcı oyuncularına yenilik yapmaları ve fark yaratmaları için gereken özgürlüğü vermek istiyor; ancak bu özgürlük, yaratıcılığı saha içinde fiili bir getiriye dönüştürmeyi güvence altına alacak eksiksiz bir sistem gerektiriyor.



