Başakşehir'in yeni transferi Robinho kimdir?

Başakşehir, Sivasspor'un dünyaca ünlü yıldızı Robinho'yu kadrosuna kattı. Peki Robinho kimdir?

Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Başakşehir, çok ses getiren bir transfere imza attı.

İstanbul ekibi, Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Robinho kaç yaşında?

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25 Ocak 1984 doğumlu olan Robinho, 34 yaşında. Brezilya'nın Sao Vicente kentünde dünyaya gelen yıldız oyuncu, 1.72 boyunda olan Sambacı, kanatlarda ve on numara mevkinde forma giyebiliyor.

Robinho'nun kariyeri: Real Madrid, Manchester City, Milan...

İlk profesyonel sözleşmesini 2002 yılında Santos ile imzalayan Robinho, 2005 yılında 24 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer oldu.

Real Madrid forması ile 124 maça çıkan Robinho, 34 kez gol sevinci yaşadı.

Brezilyalı yıldız, 2008 yılında ise yeni bir yapılanmaya başlayan Manchester City'nin en flaş transferi oldu. 43 milyon euro karşılığında Premier Lig'e transfer olan yıldız, 51 maç giydiği Manchester City forması ile 16 gole imza attı.

1.5 yıl Manchester City forması giydikten sonra Santos'a yeniden kiralanan oyuncu, 6 ay sonra 2010 yazında ise bu kez Milan'a 18 milyon euro karşılığında transfer oldu.

Milan forması ile çıktığı 140 maçta 34 gol kaydeden Robinho, 2014 yazında bir kez daha Santos'a kiralık olarak gitti.

Ülkesinde geçirdiği bir yılın ardından ise Robinho, yüklen Çin piyasasında kendisine yer buldu ve Guangzhou Evergrande ile sözleşme imzaladı.

Çin macerası da bir buçuk sezon süren yıldız, bir kez daha ülkesine geri dönüş yaptı. Ama bu kez adresi Atletico Mineiro oldu.

2016 Şubat ayından beri Atletico Mineiro forması giyen Robinho, bu kulüpte geçirdiği iki sezonda 107 maça çıktı ve 38 gol kaydetti.

Sivasspor kariyeri

2017-2018 sezonunun devre arasında Atletico Mineiro'dan bedelsiz olarak Sivasspor'a transfer olan Robinho, sezon sonuna kadar 14 karşılaşmada forma giydi. Brezilyalı yıldız, Süper Lig'deki ilk sezonunu 4 gol ve 3 asistle tamamladı.

2018-2019 sezonunun ilk yarısında adeta yeniden doğan Robinho, Sivasspor'u sırtladı. Bu sezon 16 mücadelede kırmızı beyazlı formayı terleten 34 yaşındaki yıldız, 8 gol attı ve 2 asist yaptı.

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Tecavüz suçlaması nedeniyle 9 yıl hapis cezası!

Robinho'nun, Milan'da oynadığı dönemde tecavüz skandalına karıştığı ortaya çıkmıştı.

Brezilyalı yıldız, Milano'da bulunan bir gece kulübünde 22 yaşındaki bir Arnavut kadına tecavüz eden 6 kişiden biri olduğu gerekçesiyle 2017 yılının Kasım ayında İtalya'da 9 yıl hapis cezasına çaptırıldı.

22 Ocak 2013'te gerçekleşen olayla ilgili verilen cezaya Robinho'nun itiraz etme hakkı bulunuyor. Bu nedenle de Brezilylı oyuncuya verilen hüküm, itiraz süreçleri tamamlanana dek uygulanmayacak.