Başakşehir'in yeni sezon formaları tanıtıldı

Turuncu-lacivertli ekibin yeni sezonda giyeceği fomalar görücüye çıktı.

Süper Lig şampiyonu Medipol 'in 2020-2021 sezonunda giyeceği formaların tanıtımı yapıldı.

Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulüp üst yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt, asbaşkanlar Mesut Altan ve Mustafa Saral, turuncu-lacivertli takımın oyuncularından Mahmut Tekdemir, Edin Visca, Alexandru Epureanu ve Mert Günok ile Bil Group Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Bilce katıldı.

Tanıtımda konuşan Göksel Gümüşdağ, "Oldukça yoğun bir sezondan sonra, kuruluşumuzun 6. yılında 'nin 6. ve yeni şampiyonu Başakşehir Futbol Kulübü olarak hepimiz buradayız. Bugün bizim için çok ayrı bir anlamı olan bir gün. Kaderin cilvesi, 6 Haziran zannediyorum 6 sene önce, yine bu salonda Başakşehir Futbol Kulübü AŞ'nin lansmanını yapmıştık. Bugün de Bil Group ile yine forma sponsorumuz Bilcee markasıyla lansmandayız. Hedefler koymuştuk. 6 yıl sonra bu hedefi başarmış şampiyon takımın başkanı olarak huzurunuzdayım." ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Medipol Başakşehir'in hedeflerinin şampiyon olarak bitmediğinin altını çizen Gümüşdağ şöyle konuştu: "Başakşehir Futbol Kulübü olarak, şu sorulara muhattap oluyoruz, 'Başakşehir'in hedefleri, şampiyon olarak bitti mi?' Hayır devam ediyor, bu ilk aşamasıydı. İnanıyorum ki bundan sonra çok daha önemli hedeflere koşacağız. Geçen seneye başlarken yeni vizyon aynı hedef demiştik. Hamdolsun başardık. Şimdi de Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bilcee markasının anlamı şu. Bizle çok özdeşleşen bir marka. Bugün Türk Milli Takımı'na en fazla oyuncu veren kulüp Başakşehir Futbol Kulübü'dür. Aynı zamanda milli takımın ilk 11'inde en çok süre alan oyuncular yine Başakşehir Futbol Kulübünündür. Ülke puanına baktığınızda da en çok katkı yapan takım Başakşehir'dir. İnanıyorum ki diğer kulüpler de Başakşehir'in verdiği katkının üzerine katkı yaparak ülke puanını yükseltirler. Dolayısıyla yerli ve milli olmanın öneminin biz de farkındayız. Şampiyon takım olarak, Bilcee markasıyla bir anlaşma imzalayacağız. Bil Group'un yönetim kurulu başkanı Sayın Hacı Bey'e teşekkür ediyorum. Gerek Başakşehir Futbol Kulübü'ne gerekse de Bil Group'a hayırlı olmasını diliyorum."