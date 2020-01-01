Başakşehir'in UEFA kazancı 24 milyon euro'ya ulaştı

Son iki sezonda ülke puanına en fazla katkıyı yapan takım olan Başakşehir'in gelirleri de yükseliyor.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılan ve grubundaki üçüncü maçında hem gol hem de galibiyetle tanışan Medipol 'in bu sezonki UEFA geliri yaklaşık 24 milyon euro'ya ulaştı.

Turuncu-lacivertli ekip, devler ligine katılım hakkı olarak 15,25 milyon euro kazandı. Katsayı sıralamasında iki takımı geride bırakarak 3 hisseye sahip olan Medipol Başakşehir, bu kalemden 3,3 milyon euro'yu kasasına koydu.

Yayın havuzundan da Başakşehir'e yaklaşık 2,5 milyon euroluk bir pay düşecek.

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galibiyetiyle kazancını 2,7 milyon euro daha artıran turuncu-lacivertliler, toplamda 23,75 milyon euro'nun sahibi oldu.

Son iki sezondaki UEFA geliri yaklaşık 40 milyon euro

Medipol Başakşehir'in son 2 sezonda UEFA'dan kazandığı ödül, 40 milyon euroya yaklaştı.

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılan ancak Olympiakos’u geçemeyen turuncu-lacivertliler, yoluna UEFA 'nde devam etti.

Turuncu-lacivertli ekip; , Borussia ve Wolfsberger'in yer aldığı gruptan lider olarak çıkma başarısı gösterdi. Son 32 turunda 'u saf dışı bırakan Başakşehir, son 16 turunda Kopenhag'a elenmekten kurtulamadı.

İstanbul ekibi, bu performansla yaklaşık 14 milyon euroluk para ödülünün sahibi oldu.

Böylece Medipol Başakşehir'in son iki sezondaki salt UEFA kazancı 40 milyon euro sınırına yaklaştı.

Son iki yılda ülke puanına en fazla katkı Başakşehir’den

Medipol Başakşehir, son iki sezondaki performansıyla 'ye ülke puanı adına en fazla katkı sağlayan takım konumunda.

Geçtiğimiz sezon UEFA maçlarında 11 puan toplayan Başakşehir, Türk takımları içinde en fazla puan toplayan ve ülke puanına en çok katkı veren ekip oldu.

Türk takımlarının geçtiğimiz sezon Avrupa'da topladığı puanlar şöyle:

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Kulüp Puan Başakşehir 11 6 3,5 2,5 Beşiktaş 2

Başakşehir, içinde bulunduğumuz 2020-21 sezonunda ise Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılımından ötürü bonus olarak 4 puan alırken, Manchester United galibiyetiyle puanını 6'ya çıkardı.

Türk ekiplerinin Avrupa'da bu sezon kazandıkları puanlar an itibarıyla şöyle: