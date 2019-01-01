Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek takımlardan olan Başakşehir'in grup aşamasındaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Olympikos'a elenen İstanbul , yoluna UEFA 'nde devam edecek.

Turuncu lacivertlilerin rakiplerinin belli olacağı kura çekimi, 30 Ağustos Cuma günü 'da yapılacak. ve Beşiktaş'ın da rakiplerinin belli olacağı kura çekimi, saat 14:00'te başlayacak.

Başakşehir'in muhtemel rakipleri

1. TORBA: , , , , , Dinamo Kiev, BEŞİKTAŞ, , Sporting, , ,

2. TORBA: , Krasnodar, , Kopenhag, Braga, Gent, Borussia Monchengladbach, , Astana, Ludogorets, APOEL,

*Başakşehir; Beşiktaş ve Trabzonspor ile statü gereği UEFA Avrupa Ligi gruplarında eşleşemeyecek.

3. Torba: , Karabağ, , , , Malmö, Partizan, Standard Liege, Wolverhampton, , Rosenborg, BAŞAKŞEHİR

4. Torba: AZ Alkmaar, Vitoria Guimaraes, TRABZONSPOR, FC Oleksandriya, F91 Dudelange, LASK Linz, Wolfsberger AC, Slovan Bratislava, FC Lugano, Glasgow , Cluj, Ferencvaros

Avrupa karnesi

Başakşehir, Avrupa kupalarında şimdiye dek 20. maça çıktı Bu mücadelelerde sadece 3 kez kazanan Başakşehir, 10 mağlubiyet 7 de beraberlik elde etti.

Söz konusu maçlarda 19 gol atan Başakşehir, kalesinde 28 gole engel olamadı.

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Başakşehir Avrupa Ligi gruplarına nasıl kaldı?

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Başakşehir, Şampiyonlar Ligi elemeleri vizesi almıştı. Turuncu lacivertliler eleme turunda karşılaştığı Olympiakos'a 1-0 ve 2-0'lık skorlarla yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.

Geçmiş statülerde Şampiyonlar Ligi'nden elenen ekipler Avrupa Ligi play off turuna kalıyordu. Ancak yeni statüye göre Başakşehir direkt olarak Avrupa Ligi'ne gitme hakkı elde etti.