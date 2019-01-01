Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi Sporting Lizbon oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu eşleşmeleri belli oldu.
İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimine seribaşı olarak katılan turnuvadaki tek Türk takımı Başakşehir, Sporting Lizbon ile eşleşti.
Temsilcimiz ilk maçını deplasmanda, rövanşı evinde oynayacak.
Son 32 turu eşleşmelerinin tamamı şu şekilde:
🏴 Wolverhampton - Espanyol 🇪🇸
🇵🇹 Sporting Lizbon - BAŞAKŞEHİR 🇹🇷
🇪🇸 Getafe - Ajax 🇳🇱
🇩🇪 Leverkusen - Porto 🇵🇹
🇩🇰 Kopenhag - Celtic 🏴
🇨🇾 APOEL - Basel 🇨🇭
🇷🇴 Cluj - Sevilla 🇪🇸
🇬🇷 Olympiakos - Arsenal 🏴
🇳🇱 AZ Alkmaar - LASK Linz 🇦🇹
🇧🇪 Club Brugge - Manchester United 🏴
🇧🇬 Ludogorets - Inter 🇮🇹
🇩🇪 E. Frankfurt - Salzburg 🇦🇹
🇺🇦 Shakhtar Donetsk - Benfica 🇵🇹
🇩🇪 Wolfsburg - Malmö 🇸🇪
🇮🇹 Roma - Gent 🇧🇪
🏴 Rangers - Braga 🇵🇹
Maçlar ne zaman oynanacak?
Son 32 turu ilk maçları 20 Şubat, rövanşları ise 26-27 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak.