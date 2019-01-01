Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

0-0'ın rövanşında Viktoria Plzen'i 4-0 mağlup eden Olympiakos, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Başakşehir'in rakibi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turu maçlarının tamamlanmasıyla birlikte 'in 3. ön eleme turundaki rakibi de belli oldu.

ile deplasmanda oynadığı ilk maçta sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılan Yunan devi Olympiakos, sahasındaki rövanş karşılaşmasını 4-0 kazanarak Başakşehir'in rakibi oldu.

Mücadelede Olympiakos'a galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Guilherme, 70. dakikada Miguel Angel Guerrero, 73. dakikada Karim Reznik (kk.) ve 82. dakikada Ruben Semedo kaydetti.

3. ön eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanş maçları ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

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Başakşehir, Yunan ekibiyle ilk maçını sahasında, rövanş maçını ise deplasmanda oynayacak.

Turuncu lacivertli ekip, 3. ön eleme turunda Olympiakos'u elemesi halinde grup aşamaları öncesi son eleme turu olan play-off turuna yükselecek. Elenmesi halinde ise yoluna UEFA gruplarından devam edecek.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde tur atlayan takımlar

2. ön eleme turu karşılaşmaları sonucunda 3. ön eleme turuna yükselen takımlar şöyle oldu: