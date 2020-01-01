Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'deki muhtemel rakipleri
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AA
Temsilcimiz Başakşehir, toplamda 32 takımın mücadele edeceği grup aşamasına doğrudan katılacak.
İstanbul ekibinin rakipleri, 1 Ekim Perşembe günü İsviçre'nin Cenevre kentindeki kura çekiminin ardından belli olacak.
Başakşehir kuraya dördüncü torbadan katılacak. İlk iki torbadan gelebilecek muhtemel rakipler netleşti. Üçüncü torbaki son iki takım ise play-off turundan sonra netleşecek.
İşte temsilcimizin muhtemel rakipleri...
Birinci torba: Bayern Münih, Sevilla, Real Madrid, Liverpool, Juventus, Paris Saint-Germain, Zenit Petersburg, Porto
İkinci torba: Barcelona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Dortmund, Chelsea, Ajax
Üçüncü torba: RB Leipzig, Inter, Lazio, Atalanta, Dinamo Kiev, Olympiakos