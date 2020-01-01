Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'deki muhtemel rakipleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2020-21 sezonunda ülkemizi temsil edecek tek takım Başakşehir olacak. Muhtemel rakipler belli oldu.

Temsilcimiz , toplamda 32 takımın mücadele edeceği grup aşamasına doğrudan katılacak.

İstanbul ekibinin rakipleri, 1 Ekim Perşembe günü İsviçre'nin Cenevre kentindeki kura çekiminin ardından belli olacak.

Başakşehir kuraya dördüncü torbadan katılacak. İlk iki torbadan gelebilecek muhtemel rakipler netleşti. Üçüncü torbaki son iki takım ise play-off turundan sonra netleşecek.

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İşte temsilcimizin muhtemel rakipleri...

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Birinci torba: , , , , , , Petersburg,

İkinci torba: , , , , , Dortmund, ,

Üçüncü torba: , , , , Dinamo Kiev, Olympiakos