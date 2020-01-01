Şampiyonlar Ligi

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'deki muhtemel rakipleri

Goal Türkiye
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Edin Visca Demba Ba Enzo Crivelli Basaksehir
AA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2020-21 sezonunda ülkemizi temsil edecek tek takım Başakşehir olacak. Muhtemel rakipler belli oldu.

Temsilcimiz Başakşehir, toplamda 32 takımın mücadele edeceği grup aşamasına doğrudan katılacak.

İstanbul ekibinin rakipleri, 1 Ekim Perşembe günü İsviçre'nin Cenevre kentindeki kura çekiminin ardından belli olacak.

Başakşehir kuraya dördüncü torbadan katılacak. İlk iki torbadan gelebilecek muhtemel rakipler netleşti. Üçüncü torbaki son iki takım ise play-off turundan sonra netleşecek. 

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    İşte temsilcimizin muhtemel rakipleri...

    Haberin devamı aşağıda

    Birinci torba: Bayern MünihSevillaReal MadridLiverpoolJuventusParis Saint-GermainZenit Petersburg, Porto

    İkinci torba: BarcelonaAtletico MadridManchester CityManchester UnitedShakhtar Donetsk, Dortmund, ChelseaAjax

    Üçüncü torba:  RB LeipzigInterLazioAtalanta, Dinamo Kiev, Olympiakos

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