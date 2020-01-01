Başakşehir'in rövanş karşılaşması seyircisiz oynanacak

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Kopenhag ile Başakşehir arasındaki gerçekleştirilecek rövanş maçının seyircisiz oynanacağı duyuruldu.

Kopenhag Kulübü'nün internet sitesinde yer alan açıklamada, 5 Ağustos Çarşamba günü oynanacak Kopenhag - maçının seyircili mi yoksa seyircisiz mi olacağı yönünde UEFA'ya yapılan başvuruların sonuçsuz kaldığı belirtildi.

Müsabakanın seyircili oynanabilmesine yönelik gerekli hazırlıkların zamanında yapılabilmesi için UEFA'ya başvurunun birkaç kez tekrarlandığı ancak standart cevap alındığı, bu nedenle karşılaşmanın seyircisiz oynanacak şekilde planlandığı aktarıldı.

Açıklamada, "UEFA'nın başvurumuzu uygun bulmayıp, işleme almamasından dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz." ifadelerini kullanan Parken Stadı Direktörü Lars Bo Jeppesen, salgın sürecine saygı duyduklarını ancak Danimarkalı yetkililerin, Süper Ligi'nde belli bir kapasiteye kadar seyirci alınmasına izin verdiğini hatırlattı.

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Kopenhag Teknik Direktörü Stale Solbakken'in ise 'deki maçta stada seyirci alındığına işaret edip, Danimarka'daki maçın seyircisiz oynanmasını adil bulmadıkları yönündeki görüşü paylaşıldı.

Parken Stadı'nda oynanacak müsabaka için 30 binden fazla bilet satıldığı, maçın seyircisiz oynanacak olması nedeniyle bu biletlerin iade edileceği dile getirildi.

Eşleşmenin İstanbul'da 12 Mart'ta oynanan ilk maçını Başakşehir, Edin Visca'nın golüyle 1-0 kazanmıştı