Başakşehir'in rakipleri belli oldu

Temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda PSG, Manchester United ve RB Leipzig ile birlikte yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşaması kura çekimi yapıldı.

Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden , H Grubu'nda son finalist PSG, ve ile birlikte yer aldı.

20 Ekim'de başlayacak grup maçları, 9 Aralık'ta sona erecek. Geçen sezon Alman ekibi 'in mutlu sona ulaştığı turnuvanın finali, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Daha fazla takım

Şampiyonlar Ligi'nde gruplar şu şekilde oluştu;

A Grubu: Bayern Münih, , Salzburg,

B Grubu: , , ,

C Grubu: , , Olympiakos,

D Grubu: , , , Midtjylland

E Grubu: , , Krasnodar,

Haberin devamı aşağıda

F Grubu: , Dortmund, ,

G Grubu: , , , Ferencvaros

H Grubu: PSG, Manchester United, Leipzig, Başakşehir