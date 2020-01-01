Şampiyonlar Ligi

Başakşehir'in rakipleri belli oldu

Goal Türkiye
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Basaksehir Mahmut Tekdemir Goal Celebration
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Temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda PSG, Manchester United ve RB Leipzig ile birlikte yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşaması kura çekimi yapıldı.

Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Başakşehir, H Grubu'nda son finalist PSG, Manchester United ve RB Leipzig ile birlikte yer aldı.

20 Ekim'de başlayacak grup maçları, 9 Aralık'ta sona erecek. Geçen sezon Alman ekibi Bayern Münih'in mutlu sona ulaştığı turnuvanın finali, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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    Şampiyonlar Ligi'nde gruplar şu şekilde oluştu;

    A Grubu: Bayern Münih, Atletico Madrid, Salzburg, Lokomotiv Moskova

    B Grubu: Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter, Mönchengladbach

    C Grubu: Porto, Manchester City, Olympiakos, Marsilya

    D Grubu: Liverpool, Ajax, Atalanta, Midtjylland

    E Grubu: Sevilla, Chelsea, Krasnodar, Rennes

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    F Grubu: Zenit, Dortmund, Lazio, Club Brugge

    G Grubu: Juventus, Barcelona, Dynamo Kiev, Ferencvaros

    H Grubu: PSG, Manchester United, Leipzig, Başakşehir

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