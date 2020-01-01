Başakşehir'in rakipleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşaması kura çekimi yapıldı.
Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Başakşehir, H Grubu'nda son finalist PSG, Manchester United ve RB Leipzig ile birlikte yer aldı.
20 Ekim'de başlayacak grup maçları, 9 Aralık'ta sona erecek. Geçen sezon Alman ekibi Bayern Münih'in mutlu sona ulaştığı turnuvanın finali, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde gruplar şu şekilde oluştu;
A Grubu: Bayern Münih, Atletico Madrid, Salzburg, Lokomotiv Moskova
B Grubu: Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter, Mönchengladbach
C Grubu: Porto, Manchester City, Olympiakos, Marsilya
D Grubu: Liverpool, Ajax, Atalanta, Midtjylland
E Grubu: Sevilla, Chelsea, Krasnodar, Rennes
F Grubu: Zenit, Dortmund, Lazio, Club Brugge
G Grubu: Juventus, Barcelona, Dynamo Kiev, Ferencvaros
H Grubu: PSG, Manchester United, Leipzig, Başakşehir