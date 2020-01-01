Başakşehir'in rakibi Kopenhag

Turuncu-lacivertliler Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla eşleşti.

UEFA Son 16 Turu kuraları çekildi. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde bu sezon Avrupa Kupalarında ülkemizi temsil eden tek takım kalan , 'nın Kopenhag takımıyla eşleşti.

İki takım arasındaki ilk maç 12 Mart'ta İstanbul'da oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 19 Mart'ta oynanacak.

Kupada çeyrek finaller 9 ve 16 Nisan, yarı finaller 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta 'nın Gdansk kentinde oynanacak.

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Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Medipol Başakşehir - Kopenhag (Danimarka)

Olympiakos (Yunanistan) - Wolverhampton (İngiltere)

Glasgow (İskoçya) - ( )

(Almanya) - ( )

(İtalya) - (İspanya)

(İspanya) - (İtalya)

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Salzburg/ - (İsviçre)

LASK ( ) - (İngiltere)

*Frankfurt-Salzburg maçı bu akşam saat 20.00'de oynanacak.