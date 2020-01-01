Başakşehir'in rakibi Kopenhag
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde bu sezon Avrupa Kupalarında ülkemizi temsil eden tek takım kalan Başakşehir, Danimarka'nın Kopenhag takımıyla eşleşti.
İki takım arasındaki ilk maç 12 Mart'ta İstanbul'da oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 19 Mart'ta oynanacak.
Kupada çeyrek finaller 9 ve 16 Nisan, yarı finaller 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.
Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri şöyle:
Medipol Başakşehir - Kopenhag (Danimarka)
Olympiakos (Yunanistan) - Wolverhampton (İngiltere)
Glasgow Rangers (İskoçya) - Bayer Leverkusen (Almanya)
Wolfsburg (Almanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
Inter (İtalya) - Getafe (İspanya)
Sevilla (İspanya) - Roma (İtalya)
Salzburg/Eintracht Frankfurt - Basel (İsviçre)
LASK (Avusturya) - Manchester United (İngiltere)
*Frankfurt-Salzburg maçı bu akşam saat 20.00'de oynanacak.