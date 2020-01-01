Başakşehir'in muhtemel rakipleri
UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Başakşehir, son 32 turu rövanş karşılaşmasında Sporting'i uzatma devreleri sonunda 4-1 mağlup etti.
Portekiz'deki ilk maçı 3-1 kaybeden turuncu lacivertli ekip, aldığı bu sonuçla adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.
Başakşehir'in son 16 turunda karşılaşabileceği muhtemel rakiplerinden 14 tanesi belli oldu.
Temsilcimizin muhtemel rakipleri şu şekilde; Rangers (İskoçya), Bayer Leverkusen (Almanya), Wolverhampton (İngiltere), LASK Linz (Avusturya), Basel (İsviçre), Roma (İtalya), Wolfsburg (Almanya), Getafe (İspanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Kopenhag (Danimarka), Inter (İtalya), Manchester United (İngiltere), Sevilla (İspanya), Olympiakos (Yunanistan)
Son 16 turuna yükselecek son takım 28 Şubat Cuma günü TSİ 20:00'de oynanacak Salzburg - Eintracht Frankfurt maçının ardından belli olacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yarın yapılacak. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ 15.00'te başlayacak.
Başakşehir'in rakibinin belirleneceği kura çekiminde seribaşı uygulaması olmayacak ve aynı ülke takımları da eşleşebilecek.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta yapılacak.