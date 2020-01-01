Başakşehir'in muhtemel rakibi belli oluyor

Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri bugün çekilecek kura sonucu belli olacak.

UEFA 'nde maçlar kaldığı yerden başlamaya hazırlanıyor.

Bugün saat 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura çekimiyle Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli olcak.

Son 16 turunda Kopenhag ile eşleşen , İstanbul'da oynanan ilk maçı 1-0 kazanmayı başarmıştı.

Daha fazla takım

Salgın nedeniyle ertelenen son 16 turu karşılaşmaları 7-8 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Başakşehir, Kopenhag'da konuk olacağı rakibiyle seyircisiz olarak mücadele edecek.

Organizasyonda ilk maçları oynanamayan - ve - eşleşmelerinde tur atlayacak takım, taraflar arasında oynanacak tek maçın ardından belli olacak.

Diğer eşleşmelerin ilk maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Başakşehir 1-0 Kopenhag

Frankfurt 0-3

LASK Linz 0-5

1-2

Glasgow 1-3

Olympiakos 1-1 Wolverhampton

Avrupa Ligi Köln'de sahibini bulacak

2019-20 sezonu UEFA Avrupa Ligi'ne çeyrek final turundan itibaren Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentleri ev sahipliği yapacak.

Karşılaşmalar seyircisiz ve tek maç üzerinden oynanacak.

Turnuvanın çeyrek final maçları 10-11 Ağustos, yarı final maçları 16-17 Ağustos ve final mücadelesi ise Köln Stadı'nda 21 Ağustos'ta yapılacak.