Başakşehir'in maçına İspanyol hakem

Medipol Başakşehir - Sporting maçını İspanyol hakem Lahoz yönetecek.

Medipol 'in 'in Sporting takımıyla İstanbul'da yapacağı UEFA son 32 turu rövanş maçında İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 27 Şubat Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak mücadelede Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yapacak.

Karşılaşmada dördüncü hakemlik görevini ise Jose Luis Munuera Montero üstlenecek.