Başakşehir'in kalan maçları, fikstürü (2019/20)
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AA
Süper Lig'in 2019-20 sezonunda heyecan devam ediyor.
Şampiyonluk yarışının içinde bulunan Başakşehir, 21 maçta topladığı 40 puanla 3. sırada yer alıyor.
Başakşehir'in kalan maçları şu şekilde:
|
Hafta
|
Başakşehir (40 Puan)
|22
|Beşiktaş
|23
|Çaykur Rizespor (D)
|24
|Gaziantep FK
|25
|Göztepe (D)
|26
|Trabzonspor (D)
|27
|Alanyaspor
|28
|Ankaragücü (D)
|29
|Galatasaray
|30
|Antalyaspor (D)
|31
|Denizlispor
|32
|Konyaspor (D)
|33
|Kayserispor
|34
|Kasımpaşa (D)