İstanbul Başakşehir

Başakşehir'in kalan maçları, fikstürü (2019/20)

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AA
Süper Lig'de 2019-20 sezonunun 21. haftası itibarıyla Başakşehir'in kalan maçları...

Süper Lig'in 2019-20 sezonunda heyecan devam ediyor.

Şampiyonluk yarışının içinde bulunan Başakşehir, 21 maçta topladığı 40 puanla 3. sırada yer alıyor.

Başakşehir'in kalan maçları şu şekilde:

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    Hafta

    Başakşehir (40 Puan)

    22 Beşiktaş
    23 Çaykur Rizespor (D)
    24 Gaziantep FK
    25 Göztepe (D)
    26 Trabzonspor (D)
    27 Alanyaspor
    28 Ankaragücü (D)
    29 Galatasaray
    30 Antalyaspor (D)
    31 Denizlispor
    32 Konyaspor (D)
    33 Kayserispor
    34 Kasımpaşa (D)
     

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