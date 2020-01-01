Başakşehir'in itiraz kabul edildi, Rafael'in cezası kaldırıldı

PFDK, Fenerbahçe - Başakşehir maçında Rafael'in gördüğü kırmızı kartın kaldırılmasına karar verdi.

PFDK, son toplantısında 'in itirazını görüştü ve Brezilyalı oyuncu Rafael hakkındaki kararını açıkladı.

Bilindiği üzere, hafta içinde oynanan - Başakşehir maçında yaşanan bir pozisyonda hakem Bahattin Şimşek, faul yaptığı gerekçesiyle Başakşehir'in Brezilyalı oyuncusu Rafael'e önce sarı kart göstermiş, oyuncu karara itiraz edince bu sefer ikinci sarı kartı çıkararak Rafael'i oyundan ihraç etmişti.

PFDK'ya itiraz eden Başakşehir'in itirazı kabul edildi. PFDK'dan yapılan açıklamaya göre Rafael'in gördüğü kartlardan dolayı cezası iptal olacak. Fakat Brezilyalı sağ bekin ihraçtan sonraki eylemleri nedeniyle yargılanmasına tedbirsiz olarak devam edilecek.