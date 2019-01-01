Başakşehir'in galibiyeti Avusturya basınında

Turuncu-lacivertli ekibin Wolfsberger deplsamanında aldığı galibiyetin yankıları...

UEFA J Grubu 4. haftasında temsilcisi Wolfsberger'i deplasmanda 3-0 yenen ve liderliğe yükselen Medipol 'in başarısı Avusturya basınında geniş yer buldu.

Devlet Televizyonu ORF karşılaşmaya ilişkin haberini, "Wolfsberger, Başakşehir'e yine kaybetti" başlığı ile takipçilerine duyururken, rakip takımın gruptan çıkmak için mücadele sarf ettiğini ancak acı bir mağlubiyetle yara aldığı belirtildi.

Haberde, Wolfsberger'in iki hafta önce İstanbul'da rakibine, 1-0 kaybettiği anımsatılarak, dünkü yenilgiyle Avusturyalı ekibin grupta sonuncu olduğu, Başakşehir'in ise 7 puanla liderliğe yükseldiği kaydedildi.

"Dişsiz Wolfsberger, kurnaz Başakşehir'e yenildi"

Ülkenin en çok satan gazetelerinden Kronen de haberinde, "Dişsiz Wolfsberger, kurnaz Başakşehir'e yenildi." başlığını kullandı.

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Haberde, turuncu-lacivertli ekibin hem sahasında hem de deplasmanda Wolfsberger'i yendiği belirtilirken, Başakşehir'in maça hızlı başladığı, mücadelenin başlarında elde ettiği şansları da değerlendiremediği hatırlatıldı.

Penaltı ve kırmızı kartın karşılaşmanın kırılma anı olduğuna değinilen haberde, art arda gelen goller karşısında ev sahibi ekibin varlık gösteremediğinin altı çizildi.

Österreich gazetesi ise karşılaşmaya geniş yer verdiği haberinde, "Wolfsberger, Türklere karşı şansız bir şekilde evinde 3-0'lık bir hezimete uğradı." yorumunda bulundu.