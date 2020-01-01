Başakşehir'in Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.
Son 16 turunda Kopenhag ile eşleşen Başakşehir, bu turu geçtiği takdirde, LASK Linz-Manchester United eşleşmesinin galibiyle oynayacak.
İstanbul'da oynanan mücadelede turuncu-lacivertliler Kopenhag'ı 1-0 yenmişti. Bu mücadelenin rövanşı 5 veya 6 Ağustos tarihinde Danimarka'da oynanacak.
Son 16 turu
Organizasyonda ilk maçları oynanamayan Inter - Getafe ve Sevilla - Roma eşleşmelerinde tur atlayacak takım, taraflar arasında oynanacak tek maçın ardından belli olacak.
Diğer eşleşmelerin ilk maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:
Başakşehir 1-0 Kopenhag
Frankfurt 0-3 Basel
LASK Linz 0-5 Manchester United
Wolfsburg 1-2 Shakhtar Donetsk
Olympiakos 1-1 Wolverhampton
Çeyrek final
Wolfsburg - Shakhtar Donetsk / Frankfurt - Basel
LASK Linz - Manchester United / Başakşehir - Kopenhag
Inter - Getafe / Rangers - Bayer Leverkusen
Olympiakos - Wolverhampton / Sevilla - Roma
Çeyrek final müsabakaları tek maç üzerinden ve seyircisiz olarak oynanacak. Almanya'da Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentlerinin ev sahipliğini yapacağı turnuvada takımlar 10-11 Ağustos tarihlerinde karşılaşacak.
Yarı final
(Olympiakos - Wolverhampton / Sevilla - Roma) galibi - (LASK Linz - Manchester United / Başakşehir - Kopenhag) galibi
(Inter - Getafe / Rangers - Bayer Leverkusen) galibi - (Wolfsburg - Shakhtar Donetsk / Frankfurt - Basel) galibi
Yarı final müsabakaları ise 16-17 Ağustos'ta oynanacak. Kupayı kazanacak takım da 21 Ağustos'ta belli olacak.