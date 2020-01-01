Başakşehir'in Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Turuncu lacivertlilerin Kopenhag'ı elemesi halinde karşılaşacağı muhtemel çeyrek ve yarı final rakipleri belirlendi.

UEFA 'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Son 16 turunda Kopenhag ile eşleşen , bu turu geçtiği takdirde, LASK Linz- eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

İstanbul'da oynanan mücadelede turuncu-lacivertliler Kopenhag'ı 1-0 yenmişti. Bu mücadelenin rövanşı 5 veya 6 Ağustos tarihinde 'da oynanacak.

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Son 16 turu

Organizasyonda ilk maçları oynanamayan - ve - eşleşmelerinde tur atlayacak takım, taraflar arasında oynanacak tek maçın ardından belli olacak.

Diğer eşleşmelerin ilk maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Başakşehir 1-0 Kopenhag

Frankfurt 0-3

LASK Linz 0-5 Manchester United

1-2

1-3

Olympiakos 1-1 Wolverhampton

Çeyrek final

Wolfsburg - Shakhtar Donetsk / Frankfurt - Basel

LASK Linz - Manchester United / Başakşehir - Kopenhag

Inter - Getafe / Rangers - Bayer Leverkusen

Olympiakos - Wolverhampton / Sevilla - Roma

Çeyrek final müsabakaları tek maç üzerinden ve seyircisiz olarak oynanacak. 'da Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentlerinin ev sahipliğini yapacağı turnuvada takımlar 10-11 Ağustos tarihlerinde karşılaşacak.

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Yarı final

(Olympiakos - Wolverhampton / Sevilla - Roma) galibi - (LASK Linz - Manchester United / Başakşehir - Kopenhag) galibi

(Inter - Getafe / Rangers - Bayer Leverkusen) galibi - (Wolfsburg - Shakhtar Donetsk / Frankfurt - Basel) galibi

Yarı final müsabakaları ise 16-17 Ağustos'ta oynanacak. Kupayı kazanacak takım da 21 Ağustos'ta belli olacak.