Avrupa Ligi

Başakşehir'in Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

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Basaksehir v Sporting 02272020
AA
Turuncu lacivertlilerin Kopenhag'ı elemesi halinde karşılaşacağı muhtemel çeyrek ve yarı final rakipleri belirlendi.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Son 16 turunda Kopenhag ile eşleşen Başakşehir, bu turu geçtiği takdirde, LASK Linz-Manchester United eşleşmesinin galibiyle oynayacak. 

İstanbul'da oynanan mücadelede turuncu-lacivertliler Kopenhag'ı 1-0 yenmişti. Bu mücadelenin rövanşı 5 veya 6 Ağustos tarihinde Danimarka'da oynanacak.

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    Son 16 turu

    Organizasyonda ilk maçları oynanamayan Inter - Getafe ve Sevilla - Roma eşleşmelerinde tur atlayacak takım, taraflar arasında oynanacak tek maçın ardından belli olacak.

    Diğer eşleşmelerin ilk maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

    Başakşehir 1-0 Kopenhag

    Frankfurt 0-3 Basel

    LASK Linz 0-5 Manchester United

    Wolfsburg 1-2 Shakhtar Donetsk

    Rangers 1-3 Bayer Leverkusen

    Olympiakos 1-1 Wolverhampton

    Çeyrek final

    Wolfsburg - Shakhtar Donetsk / Frankfurt - Basel

    LASK Linz - Manchester United / Başakşehir - Kopenhag

    Inter - Getafe / Rangers - Bayer Leverkusen

    Olympiakos - Wolverhampton / Sevilla - Roma

    Çeyrek final müsabakaları tek maç üzerinden ve seyircisiz olarak oynanacak. Almanya'da Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentlerinin ev sahipliğini yapacağı turnuvada takımlar 10-11 Ağustos tarihlerinde karşılaşacak.

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    Yarı final

    (Olympiakos - Wolverhampton / Sevilla - Roma) galibi - (LASK Linz - Manchester United / Başakşehir - Kopenhag) galibi

    (Inter - Getafe / Rangers - Bayer Leverkusen) galibi - (Wolfsburg - Shakhtar Donetsk / Frankfurt - Basel) galibi

    Yarı final müsabakaları ise 16-17 Ağustos'ta oynanacak. Kupayı kazanacak takım da 21 Ağustos'ta belli olacak.

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