Başakşehir'i eleyen Kırklarelispor çeyrek finalde: 0-0

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında sahasında Başakşehir ile golsüz berabere kalan Kırklarelispor, turu geçen taraf oldu.

Ziraat Kupası son 16 turu rövanş maçında Medipol , TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor karşılaştı.

İki takım arasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan ilk maç Danijel Aleksic ve Deniz Ataç'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona ermişti.

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Rövanş müsabakasında ise gol sesi çıkmadı ve Kırklarelispor deplasman golü kuralıyla çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Başakşehir'de Demba Ba'nın 65. dakikada attığı gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Kırklarelispor önceki turlarda diğer Süper Lig ekipleri Ankaragücü ve Gaziantep'i saf dışı bırakmıştı.