Başakşehir'den Volkan Babacan açıklaması

Medipol Başakşehir, milli kaleci Volkan Babacan hakkında çıkan transfer iddiaları hakkında açıklama yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Medipol , milli kaleci Volkan Babacan'ın takımdan ayrılacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz kurulduğu günden bu yana formamızı giyen milli kalecimiz Volkan Babacan'ın ismi, son günlerde farklı kulüplerle anılmaktadır. Kulübümüzün sembol isimlerinden biri olan Volkan Babacan için kulübümüze gelen herhangi bir teklif bulunmamaktadır. Tecrübeli kalecimizin ayrılacağı yönünde çıkan haberlere itibar edilmemesini rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Medipol Başakşehir ile 2020-2021 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki file bekçisi, bu sezon Süper Lig'de ve UEFA 'nde forma şansı bulamadı. Volkan, Ziraat Kupası'nda ise 4 maça çıktı.