Başakşehir'den bir imza daha

Turuncu lacivertliler, transferde döneminde adı manşetlerden düşmeyen İrfan Can Kahveci'ye 5 yıllık yeni kontrat imzalattı.

Mahmut Tekdemir ve Mert Günok ile sözleşme yenileyen 'den bir hamle daha geldi. Turuncu lacivertliler, transferde adı sık sık büyük kulüplerle anılan İrfan Can Kahveci ile 5 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

2016/17 sezonunun ara transfer döneminde Başakşehir kadrosuna katılan 24 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon İstanbul ekibiyle ligde 32 maça çıktı, 4 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

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Medipol Başakşehir ile sözleşmesi 2024 Mayıs ayı sonuna kadar uzatılan oyuncunun, 31 Mayıs 2021'e kadar kontratı bulunuyordu.

İmzanın ardından açıklamalarda bulunan İrfan Can Kahveci "Yeni sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. Buradaki hedeflerim daha bitmedi. Başakşehir formasıyla yarım kalanları tamamlamak ve yurt dışına transfer olmak istiyorum. Kulübümüz kurulduğundan bu yana üstüne koyarak devam etti. Ben de katkı sağlamaya çalıştım. Bu kulüp sayesinde Milli Takım formasını giyebildim. Umarım Avrupa Şampiyonası’nda ülkemi temsil edebilirim. Sonrasında da yurt dışına transfer olup, daha büyük başarıların altına imza atmak istiyorum. Başakşehir’in üzerimde büyük bir emeği var. Kulüpte gerçekten bir aile ortamı var. Başkanımız olsun, hocalarımız olsun büyük bir aile gibiyiz. Burada müthiş şeyler yaşadım. Bu sene de şampiyon olup, bu duyguyu yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı.