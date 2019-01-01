Başakşehir'den Abdullah Avcı açıklaması

Medipol Başakşehir, son günlerde adı Beşiktaş ile anılan Abdullah Avcı ile ilgili resmi sitesinden açıklamada bulundu.

Medipol , Beşiktaş'ın başına geçeceği iddia edilen Abdullah Avcı'ya hiçbir resmi teklifin gelmediğini açıkladı.

Başakşehir'den yapılan açıklama şöyle:

"Son günlerde yazılı ve görsel basın kuruluşlarında çıkan transfer haberleriyle ilgili açıklamamızdır:

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, kurulduğu günden bu yana olduğu gibi 2019-2020 sezonunda da ’de zirve yarışının içerisinde olmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda mevcut kadromuzu korumanın yanı sıra takımımızı daha da güçlendirecek takviyeler yapılması planlanmaktadır. Aziz Behich transferi bu planlamanın ilk aşamasıdır ve takımımızı güçlendirme çalışmaları tüm hızıyla sürmektedir.

Ancak üzülerek görüyoruz ki her gün gazetelerde ve televizyonlarda teknik direktörümüz Abdullah Avcı ve futbolcularımızın farklı kulüplere transfer olacağı iddia edilmektedir. Medyada sıkça yer alan bu haberler tamamen gerçek dışıdır. Kulübümüze yurtiçinden herhangi bir resmi teklif gelmemiştir.

Basında çıkan asılsız haberlerle kamuoyuna yanlış bilgilendirmeler yapılmaktadır. Kulübümüzün resmi yayın organlarından herhangi bir açıklama olmadığı sürece transferlerle ilgili çıkan haberlere lütfen itibar etmeyiniz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."