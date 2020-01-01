Başakşehir'den 7 yıl sonra bir ilk

En son 2012-13 sezonunda üst üste 3 maç kaybeden Başakşehir, o yıldan sonra ilk kez kötü istatistiğini tekrarladı.

Süper Lig'in son şampiyonu , ilk iki maçını kaybettikten sonra Karagümrük'e de mağlup olarak oldukça kötü bir başlangıç yaptı.

Turuncu-lacivertli takım, ligde en son İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla mücadele ettiği 2012-2013 sezonunun 29, 30 ve 31. haftalarında yenilerek üst üste 3 maçtan puansız ayrılmıştı. İstanbul ekibi, söz konusu sezonda küme düşmüştü.

Üçüncü haftada da gol atamadı

Medipol Başakşehir, bu sezon ligdeki 3. maçında da gol sevinci yaşayamadı.

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Oynadığı 3 müsabakada kalesinde 6 gol gören turuncu-lacivertliler, rakip fileleri havalandıramadı.