Başakşehir'den 7 yıl sonra bir ilk
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AA
Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, ilk iki maçını kaybettikten sonra Karagümrük'e de mağlup olarak oldukça kötü bir başlangıç yaptı.
Turuncu-lacivertli takım, ligde en son İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla mücadele ettiği 2012-2013 sezonunun 29, 30 ve 31. haftalarında yenilerek üst üste 3 maçtan puansız ayrılmıştı. İstanbul ekibi, söz konusu sezonda küme düşmüştü.
Üçüncü haftada da gol atamadı
Medipol Başakşehir, bu sezon ligdeki 3. maçında da gol sevinci yaşayamadı.
Oynadığı 3 müsabakada kalesinde 6 gol gören turuncu-lacivertliler, rakip fileleri havalandıramadı.