İstanbul Başakşehir

Başakşehir'de tüm testler negatif

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Basaksehir UEL 12032020
AA
Başakşehir'de takıma yapılan testler negatif sonuçlandı.

Başakşehir'de yapılan son testlerde herhangi bir pozitif sonuca rastlanmadı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

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"Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza bu hafta yapılan testlerde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Futbolcularımız takım halinde antrenmanları sürdürmeye devam etmektedir."

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