Başakşehir'de tüm testler negatif
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AA
Başakşehir'de yapılan son testlerde herhangi bir pozitif sonuca rastlanmadı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza bu hafta yapılan testlerde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Futbolcularımız takım halinde antrenmanları sürdürmeye devam etmektedir."
26 hafta sonunda topladığı 53 puanla Trabzonspor'un arkasında averajla ikinci sırada yer alan Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cuma günü Alanyaspor'u konuk edecek.