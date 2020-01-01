Başakşehir'de tüm testler negatif

Başakşehir'de takıma yapılan testler negatif sonuçlandı.

'de yapılan son testlerde herhangi bir pozitif sonuca rastlanmadı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

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"Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza bu hafta yapılan testlerde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Futbolcularımız takım halinde antrenmanları sürdürmeye devam etmektedir."

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26 hafta sonunda topladığı 53 puanla 'un arkasında averajla ikinci sırada yer alan Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cuma günü 'u konuk edecek.