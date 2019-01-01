Başakşehir'de Samuel Eto'o sürprizi
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İstanbul ekibi, İngiliz ekibi Manchester City'nin tecrübeli oyuncusunu gündeme aldı.
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Başakşehir, geçtiğimiz sezon Qatar SC forması giyen Eto'o ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Milliyet'ten Mesut Aydın Kale'nin haberine göre Vedat Muriqi transferinde geri çekilen turuncu lacivertliler, rotasını Samuel Eto'o'ya çevirdi. Kamerunlu golcüyle yapılan ilk görüşme olumlu geçti.
38 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de daha önce Antalyaspor ve Konyaspor formalarını terletmişti.
Geçtiğimiz sezon Qatar SC Kulübü'nde ise 18 resmi müsabakada forma giyen Eto'o, 6 gol attı 1 asist yaptı.