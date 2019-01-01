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Başakşehir'de Mossoro ve Napoleoni'ye yeni sözleşme

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Başakşehir'de Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni'nin sözleşmeleri 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatıldı.

Medipol Başakşehir'de Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni'nin sözleşmesi uzatıldı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımız Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni'nin sözleşmeleri 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Her iki oyuncumuzun yeni sözleşmelerinin hayırlı olmasını temenni eder, kendilerine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

2014-2015 sezonundan bu yana Medipol Başakşehir'de forma giyen 35 yaşındaki Mossoro, turuncu-lacivertli formayla Süper Lig'de 134 maça çıkıp 17 gol kaydetti. Avrupa kupalarında 15 maçta 2 gol atan Brezilyalı futbolcu, Türkiye Kupası'nda ise 11 maçta forma giydi.

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2015-2016 sezonu öncesinde transfer edilen 32 yaşındaki Napoleoni, ligde 60 maçta 10 gol, Türkiye Kupası'nda 13 karşılaşmada 5 gol, Avrupa kupalarında ise 11 müsabakada 1 gol attı.

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