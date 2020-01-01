Başakşehir'de Clichy ile yollar ayrıldı

Başakşehir, 35 yaşındaki sol bekin sözleşmesinin bittiğini belirterek teşekkür mesajı yolladı.

'de deneyimli oyuncu Gael Clichy ile yollar ayrıldı.

2017 yazından transfer olduğu turuncu - lacivertlilerde 3 sezon forma giyen Clichy, Başakşehir'in geçtiğimiz sezon aldığı şampiyonlukta önemli bir rol oynamıştı.

Başakşehir 35 yaşındaki oyuncusuna şu ifadelerle veda etti;

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"2017 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Gael Clichy'nin sözleşmesi sona ermiştir.

Tecrübesi, profesyonel kişiliği ve lider karakteriyle her daim iyi örnek olan Gael Clichy'e vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Clichy geçtiğimiz sezon 45 resmi maçta forma giyerken 2 gol atıp 8 de asist yapmıştı.