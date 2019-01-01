Başakşehir'de Andrea Stramaccioni sesleri
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Abdullah Avcı ile yollarını ayırmaya hazırlanan Medipol Başakşehir'in İtalyan teknik adam Andrea Stramaccioni'yi gündemine aldığı öne sürüldü.
Tuttomercatoweb'in haberine göre Stramaccioni, Salı günü İstanbul'a giderek Medipol Başakşehir ile masaya oturacak.
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Haberde tarafların anlaşmaya varması halinde anlaşmanın kısa içinde resmiyet kazanacağı iddia edildi.
2011-2013 yılları arasında Inter'i çalıştıran 43 yaşındaki teknik adam, daha sonra sırasıyla Udinese, Panathinaikos ve Sparta Prag'da görev almıştı.