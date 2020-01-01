Başakşehir'de 1 oyuncunun testi pozitif çıktı

A Milli Takım'a Mert Günok, İrfan Can Kahveci ve Mahmut Tekdemir'i gönderen turuncu lacivertlilere kötü haber geldi.

Medipol 'de A Milli Takım'dan dönen bir futbolcunun testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "A takım oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize bugün yapılan rutin PCR testlerinde, A Milli Takımı'mızın son kamp kadrosunda bulunan bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.

A Milli Takım kampında girdiği tüm testlerde negatif olan oyuncunun semptomunun bulunmadığı aktarılırken, "Sağlık Bakanlığı'mız ve Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde izolasyon ile tedavi planlamaları başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.