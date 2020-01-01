Başakşehir uzatmada teslim oldu: 3-3
Süper Lig'in 10. haftasında Başakşehir ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada 6 gol vardı.
11 ve 21. dakikalarda Gulbrandsen'in gollleriyle Başakşehir, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Demba Ba 59. dakikada farkı 3'e çıkardırken 62'de Özer Özdemir skoru 3-1'e getirdi.
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Denizlispor'un baskısı vardı. Yeşil-siyahlılar önce Hugo Radallega ile farkı bire indirdi, ardından Murawski'nin penaltı golüyle beraberliği yakaladı.
Başakşehir bu beraberlikle puanını 14'e Denizlispor da 6'ya yükseltti.
Maçın önemli anları
11. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Orta sahada topla buluşan Chadli, savunmanın arkasına hareketlenen Gulbrandsen'e pasını attı. Norveçli oyuncu ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan şutunu atta ve meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 1-0.
16. dakikada Denizlispor'un gelişen atağında Bakalorz'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Sagal, Deniz Türüç'ten sıyrılıp ceza sahasına girdi. Dar açıdan şutunu attı, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan da kaldı.
19. dakikada Medipol Başakşehir ceza sahasına giren Rodallega'nın şutu, savunmaya çarpıp yükseklik kazandı. Bakalorz yükselen topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak üst ağlara gitti.
21. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye yükseltti. Visca, savunma arkasına kaçan Gulbrandsen'e pasını gönderdi. Norveçli oyuncu, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti ve kaleci Pantilimon'un solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.
23. dakikada Gulbrandsen'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Demba Ba'nın şutunda, top kaleci Patilimon'dan döndü. Boşta kalan topa Mahmut Tekdemir vurdu, meşin yuvarlak yanda auta gitti.
30. dakikada Sagal'ın pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahasında topla buluşan Rodallega'nın dönerek şutunda, kaleci Volkan Babacan iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
51. dakikada Sagal'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında savunmaya çarpan top boşta kaldı. Mustafa Yumlu'nun yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Volkan Babacan'ı geçen topu, Skrtel kornere gönderdi.
59. dakikada Medipol Başakşehir üçüncü golünü attı. Visca sağ kanattan kullandığı kornerde, ceza sahasına yerden sert bir top gönderdi. Demba Ba topun gelişine sert vurdu ve meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0.
62. dakika Denizlispor farkı 2'ye indirdi. Sacko'nun pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahasında topla buluşan Özer, bekletmeden yerden şutunu gönderdi ve top köşeden ağlarla buluştu: 3-1.
90+2. dakikada Denizlispor ikinci golünü attı. Sagal'ın sol kanatan ceza sahasına yerden gönderdiği topa Ravil Tagir ters bir vuruş yaptı. Kaleci Volkan Babacan'dan seken topu Rodallega ağlara gönderdi: 3-2.
90+5. dakikada Mustafa Yumlu ile Skrtel'in ceza sahası içerisinde girdiği hava topu mücadelesi sonrasında hakem Arda Kardeşler'e VAR'dan uyarı geldi. Arda Kardeşler, saha kenarına gelip pozisyonu izledikten sonra penaltı kararını verdi.
90+7. dakikada penaltı atışını kullanan Murawski, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-3.
Karşılaşma 3-3 berabere tamamlandı.