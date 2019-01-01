Mehmet Topal Başakşehir'e doğru

Son olarak Fenerbahçe forması giyen tercrübeli orta saha oyuncusu Mehmet Topal'ın Başakşehir ile anlaştığı iddia edildi.

7 yıllık serüveninin ardından takımdan ayrılan ve şu anda bonservisi elinde bulunan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Topal, iddialara göre Medipol ile anlaşma sağladı.

Demirören Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Başakşehir ile el sıkışan Topal, sağlık kontrollerinden geçerek 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Eski takımı ile de adı geçen deneyimli futbolcunun transferinin kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Alacaklarından vazgeçmişti

Geçen sezondan kalan 800 bin euro alacağından vazgeçen Mehmet Topal, bu sezonki maaşını da talep etmeyerek sarı lacivertli ekibe veda etmişti. 2019-20 sezonunda Fenerbahçe kadrosunda yer alamayacağını düşünen Topal, ayrılık kararının her iki taraf için de iyi olacağını dile getirdiği gündeme gelmişti.

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altyapısında yetişen Topal, sonrasında Çanakkale Dardanel'in altyapısına gitmiş ve oradan Dardanelspor'un A takımına çıkmıştı. 1 senenin ardından 1 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan oyuncu, 4 sezon boyunca sarı kırmızılı formayı taşımış ve 123 resmi karşılaşmada görev alarak 4 gol 3 asistlik katkı sağlamıştı. 2007-08 sezonunda Galatasaray ile Süper Lig şampiyonluğu yaşan Topal, 2008-09'da da Süper Kupası zaferini yaşamıştı.

Avrupa macerası ve dönüş

2010 yılında 5.5 milyon euro'ya ekiplerinden 'ya transfer olan Mehmet Topal, 2 sene İspanya'nın en üst düzey liginde oynama tecrübesi edinmişti. Valencia formasıyla 59 karşılaşmada sahaya çıktı ve 3 gol atıp 2 de asist yapmayı başardı.

2012'ye gelindiğinde 4.5 milyon euro karşılığında Türkiye'ye dönem Mehmet Topal'ın bu seferki rotası Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertli ekipte 7 sezonu deviren Topal, 298 resmi maçta oynadı ve 24 kez ağları havalandırıp 25 asist yaptı. Fenerbahçe ile 2012-13 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazandı ve 2013-14 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.