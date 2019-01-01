Başakşehir, Slaven Bilic ile anlaştı iddiası

Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yerine düşünülen isim ise Slaven Bilic.

'de Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın adı son günlerde sık sık hem Beşiktaş hem de ile anılıyor. Avcı'nın takımdan ayrılmasına ise kesin gözüyle bakılıyor.

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NTV'deki 90+ programında Nebil Evren'in verdiği bilgiye göre Avcı'dan boşalacak olan teknik adam boşluğu, bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Slaven Bilic ile doldurulacak.

Bilic ile görüşme gerçekleştiren Başakşehir yöneticilerinin, 50 yaşındaki Hırvat çalıştırıcı ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen ve Beşiktaş'ın ile oynadığı son lig maçını tribünlerden takip eden Bilic'in, birkaç gün içinde Başakşehir ile sözleşme imzalayacağı belirtildi.