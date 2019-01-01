Başakşehir, Slaven Bilic ile anlaştı iddiası
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Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın adı son günlerde sık sık hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe ile anılıyor. Avcı'nın takımdan ayrılmasına ise kesin gözüyle bakılıyor.
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NTV'deki 90+ programında Nebil Evren'in verdiği bilgiye göre Avcı'dan boşalacak olan teknik adam boşluğu, bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Slaven Bilic ile doldurulacak.
Bilic ile görüşme gerçekleştiren Başakşehir yöneticilerinin, 50 yaşındaki Hırvat çalıştırıcı ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen ve Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı son lig maçını tribünlerden takip eden Bilic'in, birkaç gün içinde Başakşehir ile sözleşme imzalayacağı belirtildi.