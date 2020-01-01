Başakşehir Ravil Tagir'i transfer etti
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Başakşehir
Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir transfer harekatına devam ediyor.
Sezonun ilk 3 maçını kaybeden turuncu-lacivertli ekip, Altınordu'nun genç yıldız adayı Ravil Tagir'i renklerine bağladı.
Başakşehir'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Kulübümüz, 2003 doğumlu futbolcu Ravil Tagir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı’nda da görev yapan oyuncunun imza töreninde Başkanımız Göksel Gümüşdağ yer aldı.
Altınordu Futbol Kulübü’nde gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Ravil Tagir, kulübümüzde 35 numaralı formayı giyecek.
Ravil Tagir’e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
✍️ 3⃣5⃣ pic.twitter.com/f4d5jCZnhu— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) September 28, 2020