Başakşehir Ravil Tagir'i transfer etti

Turuncu-lacivertliler, Altınordu'dan Ravil Tagir'i transfer ettiklerini açıkladı.

Süper Lig'in son şampiyonu transfer harekatına devam ediyor.

Sezonun ilk 3 maçını kaybeden turuncu-lacivertli ekip, 'nun genç yıldız adayı Ravil Tagir'i renklerine bağladı.

Başakşehir'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

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"Kulübümüz, 2003 doğumlu futbolcu Ravil Tagir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 21 Yaş Altı Milli Takımı’nda da görev yapan oyuncunun imza töreninde Başkanımız Göksel Gümüşdağ yer aldı.

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Altınordu Futbol Kulübü’nde gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Ravil Tagir, kulübümüzde 35 numaralı formayı giyecek.

Ravil Tagir’e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."