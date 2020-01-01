İstanbul Başakşehir

Başakşehir Ravil Tagir'i transfer etti

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ravil tagir 28092020
Başakşehir
Turuncu-lacivertliler, Altınordu'dan Ravil Tagir'i transfer ettiklerini açıkladı.

Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir transfer harekatına devam ediyor.

Sezonun ilk 3 maçını kaybeden turuncu-lacivertli ekip, Altınordu'nun genç yıldız adayı Ravil Tagir'i renklerine bağladı.

Başakşehir'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

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    "Kulübümüz, 2003 doğumlu futbolcu Ravil Tagir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı’nda da görev yapan oyuncunun imza töreninde Başkanımız Göksel Gümüşdağ yer aldı.

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    Altınordu Futbol Kulübü’nde gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Ravil Tagir, kulübümüzde 35 numaralı formayı giyecek.

    Ravil Tagir’e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

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