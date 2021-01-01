Başakşehir, Ömer Ali Şahiner'i resmen açıkladı

Başakşehir,Konyaspor ile yollarını ayıran Ömer Ali Şahiner'i transfer etti.

, uzun süre formasını terlettiği ile yollarını ayıran Ömer Ali Şahiner ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, Konyaspor’da oynayan başarılı futbolcu Ömer Ali Şahiner’i 2.5 yıllığına kadrosuna kattı. Başarılı kanat oyuncusunun imza töreninde CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Uzun yıllar Konyaspor’da oynayan ve kaptanlığını yapan Ömer Ali Şahiner'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Başakşehir, sosyal medyadan yayınladığı bir Edip Cansever şiiri ile Ömer Ali Şahiner'e hoş geldin dedi.

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