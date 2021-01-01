Başakşehir, Ömer Ali Şahiner'i resmen açıkladı
Başakşehir, uzun süre formasını terlettiği Konyaspor ile yollarını ayıran Ömer Ali Şahiner ile anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, Konyaspor’da oynayan başarılı futbolcu Ömer Ali Şahiner’i 2.5 yıllığına kadrosuna kattı. Başarılı kanat oyuncusunun imza töreninde CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Uzun yıllar Konyaspor’da oynayan ve kaptanlığını yapan Ömer Ali Şahiner'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Ayrıca Başakşehir, sosyal medyadan yayınladığı bir Edip Cansever şiiri ile Ömer Ali Şahiner'e hoş geldin dedi.
✍️🏼 Bütün iyi kitapların sonunda— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) January 26, 2021
Bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda
Meltemi senden esen
Soluğu sende olan
Yeni bir başlangıç vardır...
𝗘𝗱𝗶𝗽 𝗖𝗮𝗻𝘀𝗲𝘃𝗲𝗿
🤝 Hoş Geldin @Omralishnr https://t.co/IfrN3NAa8g pic.twitter.com/NtNMaVM80m