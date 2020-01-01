Başakşehir nasıl tur atlar?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimizin son 16 turuna yükselmesi için rövanş maçından hangi skorla ayrılması gerekiyor?

, UEFA son 32 turu ilk maçında ekibi Sporting'e 3-1 mağlup oldu.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 27 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

Başakşehir nasıl tur atlar?

Turuncu lacivertliler, rövanş maçını 2-0 kazandığı takdirde turu geçen taraf olacak. Karşılaşmanın 90 dakikasının Başakşehir lehine 3-1 sonuçlanması halinde maç uzatmalara gidecek.

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Başakşehir'in alacağı tek farklı ve en az 2 gol yediği 2 farklı galibiyetler, turu Sporting'in geçmesine neden olacak.

Temsilcimiz rövanş karşılaşmasını 3 veya daha fazla farkla kazanırsa son 16 turuna adını yazdıracak.

Rövanş maçındaki tüm beraberlikler ve Sporting'in alacağı galibiyetler, Portekiz ekibini bir üst tura taşıyacak.