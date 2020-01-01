Başakşehir nasıl tur atlar?
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AA
Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Portekiz ekibi Sporting'e 3-1 mağlup oldu.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 27 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.
Başakşehir nasıl tur atlar?
Turuncu lacivertliler, rövanş maçını 2-0 kazandığı takdirde turu geçen taraf olacak. Karşılaşmanın 90 dakikasının Başakşehir lehine 3-1 sonuçlanması halinde maç uzatmalara gidecek.
Başakşehir'in alacağı tek farklı ve en az 2 gol yediği 2 farklı galibiyetler, turu Sporting'in geçmesine neden olacak.
Temsilcimiz rövanş karşılaşmasını 3 veya daha fazla farkla kazanırsa son 16 turuna adını yazdıracak.
Rövanş maçındaki tüm beraberlikler ve Sporting'in alacağı galibiyetler, Portekiz ekibini bir üst tura taşıyacak.