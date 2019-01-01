Başakşehir nasıl şampiyon olur?

Başakşehir, son iki maçında puan kaybı yaşamış olsa da liderliğini sürdürüyor. Peki İstanbul ekibi şampiyonluğa nasıl ulaşır?

'in 29. haftası geride kalırken Medipol 62 puanla liderliğini devam ettiriyor. İstanbul ekibi son iki maçında önce Beşiktaş'a kaybetmiş sonra da Çaykur Rizespor ile berabere kalarak galibiyet alamamıştı. Yine de Başakşehir puan avantajıyla şu an en güçlü şampiyonluk adayı.

Başakşehir oynayacağı tüm maçları kazandığı takdirde şampiyonluğunu zaten ilan ediyor. Ancak deplasmanında oynayacağı maç her iki takım açısından kritik. Eğer Galatasaray, Başakşehir'i yenerse ve sarı kırmızılılar diğer maçlarını da kazanırsa lacivert-turunculu ekip sezonu şampiyon tamamlayamaz.

İkili averajda kim üstün?

Başakşehir ile Galatasaray arasındaki ilk maç 1-1 sona ermişti. Türk Telekom Stadyumu'ndaki mücadeleyi kazanan takım ikili averajda da üstün olacak. Eğer maç 1-1 berabere biterse önce genel averaja, eğer o da eşitse gol sayısına bakılacak. Geride kalan 29 haftada başakşehir 45 gol atıp +29 averaj yakalarken, Galatasaray'ın +33 averajı ve 62 golü var.

Başakşehir'in kalan maçları

(D)

Ankaragücü

Galatasaray (D)