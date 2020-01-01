Başakşehir nasıl şampiyon olur? Başakşehir'in kalan maçları

Başakşehir, Süper Lig tarihindeki ilk şampiyonluğu için mücadele ediyor. Peki İstanbul ekibi şampiyonluğa nasıl ulaşır?

Süper Lig'in 29. haftası geride kalırken Medipol 60 puanla liderliğini devam ettiriyor. İstanbul ekibi son maçında evinde ile 1-1 berabere kalsa da puan avantajıyla şu an en güçlü şampiyonluk adayı.

Başakşehir oynayacağı tüm maçları kazandığı takdirde şampiyonluğunu ilan ediyor. Turuncu lacivertli ekibi sıralamada 58 puanla takip ediyor. 53 puanlı ve 52 puanlı Galatasaray yarıştan uzak kalmış durumdalar. Başakşehir'in kalan haftalarda bu üç takımla da maçı bulunmuyor.

Averajda kim üstün?

Daha fazla takım

Şampiyonluk yarışında Başakşehir'in ensesinde Trabzonspor var. Peki olası bir puan eşitliği durumunda ne olacak? İki takım arasında oynanan ilk maç 2-2, ikinci maç ise 1-1 sona ermişti. Yani iki takım da birbirine üstünlük sağlayamıyor. Lig sonunda puan eşitliği oluşursa genel averaja bakılacak. Genel averajda ise üstünlük şu an için Trabzonspor'da (+5)

Başakşehir'in kalan maçları

(D)

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(D)