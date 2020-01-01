Başakşehir nasıl şampiyon olur? Başakşehir'in kalan maçları
Süper Lig'in 29. haftası geride kalırken Medipol Başakşehir 60 puanla liderliğini devam ettiriyor. İstanbul ekibi son maçında evinde Galatasaray ile 1-1 berabere kalsa da puan avantajıyla şu an en güçlü şampiyonluk adayı.
Başakşehir oynayacağı tüm maçları kazandığı takdirde şampiyonluğunu ilan ediyor. Turuncu lacivertli ekibi sıralamada 58 puanla Trabzonspor takip ediyor. 53 puanlı Sivasspor ve 52 puanlı Galatasaray yarıştan uzak kalmış durumdalar. Başakşehir'in kalan haftalarda bu üç takımla da maçı bulunmuyor.
Averajda kim üstün?
Şampiyonluk yarışında Başakşehir'in ensesinde Trabzonspor var. Peki olası bir puan eşitliği durumunda ne olacak? İki takım arasında oynanan ilk maç 2-2, ikinci maç ise 1-1 sona ermişti. Yani iki takım da birbirine üstünlük sağlayamıyor. Lig sonunda puan eşitliği oluşursa genel averaja bakılacak. Genel averajda ise üstünlük şu an için Trabzonspor'da (+5)
Başakşehir'in kalan maçları
Antalyaspor (D)
Konyaspor (D)
Kasımpaşa (D)