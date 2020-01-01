Başakşehir, Nacer Chadli'yi transfer etti

Son şampiyon Başakşehir, Monaco'nun Fas asıllı Belçikalı sol kanat oyuncusunu transfer ettiğini duyurdu.

Medipol , 'dan Nacer Chadli'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, Monaco’dan transfer ettiği Belçikalı milli futbolcu Nacer Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı sol kanat oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanlarımız Mesut Altan, Mustafa Saral ve CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı.

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Kariyeri boyunca Avrupa’nın önemli kulüplerinde oynamış olan Chadli, kulübümüzde 11 numaralı formayı giyecek.

Nacer Chadli’ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

Sol kanatta görev yapan Chadli, kariyerinde Twente, , Monaco ve Anderlecht gibi önemli takımlarda forma giydi.