Süper Lig

Başakşehir, Miguel Vieira'yı Wolfsberger'e kiraladı

Son güncelleme
Yorum()
www.ibfk.com.tr
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Potekizli savunmacısı Miguel Vieira'yı Avusturya ekiplerinden Wolfsberger'e kiraladı.

Medipol Başakşehir, Portekizli savunma oyuncusu Miguel Vieira'nın Wolfsberger'e kiralandığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miguel Vieira, sezon sonuna kadar Avusturya 1. Lig ekiplerinden Wolfsberger'e kiralanmıştır. Portekizli oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.

Sezon başında kadroya katılan 29 yaşındaki stoper, turuncu-lacivertli ekipte Süper Lig'de 1, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maça çıktı.

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

     

    Kapat