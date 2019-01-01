Başakşehir, Miguel Vieira'da sona yaklaştı

2018-19 sezonunda şampiyonluk yarışını son haftalara kadar sürdüren Başakşehir, Portekizli stoper Miguel Vieira'yı kadrosuna katmak üzere.

İstanbul , yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala kadrosuna takviye arayışını sürdürüyor. İddialara göre lacivert turunculu ekip, 28 yaşındaki Portekizli savunma oyuncusu Miguel Vieira'yı renklerine bağlayacak.

Geçtiğimiz sezon İspanya 2. Ligi takımlarından Lugo'da forma giyen Vieira, beIN Sports'ta yer alan habere göre Başakşehir ile prensip anlaşmasına vardı.

Başakşehir yönetiminin Vieira'yı kısa bir süre içerisinde İstanbul'a getirerek sağlık kontrollerinden geçireceği öne sürüldü.

Geçtiğimiz sezon Lugo formasıyla toplam 37 maça çıkan Vieira, 1 de gol atmayı başardı.

Aziz Behich, Fredrik Gulbrandsen,Furkan Soyalp, Muhammet Demir, Okechukwu Azubuike ve son olarak Enzo Crivelli'yi kadrosuna katan Başakşehir, Vieira'yı da renklerine bağlayarak yeni sezona yine iddialı bir şekilde girmek istiyor.