Başakşehir maçında sakatlanan Neymar, oyuna devam edemedi
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UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun ikinci haftasında Başakşehir, Paris Saint-Germain'i konuk ederken, Fransız temsilcisinin Brezilyalı yıldızı Neymar sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.
24. dakikada maça devam edemeyeceğini kenar yönetimine ileten Neymar, iki dakika sonra da yerini Pablo Sarabia'ya bıraktı. Önce bandajla oyuna devam etmeyi deneyen Neymar, bu da işe yaramayınca sahayı terk etmek zorunda kaldı.
Neymar bu sezon çıktığı toplam 5 maçta 2 gol 4 asistlik bir performans sergilemişti.