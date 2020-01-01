Başakşehir maçında sakatlanan Neymar, oyuna devam edemedi

PSG'nin Brezilyalı yıldızı, sakatlığı sebebiyle maçın 26. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun ikinci haftasında , 'i konuk ederken, Fransız temsilcisinin Brezilyalı yıldızı Neymar sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

24. dakikada maça devam edemeyeceğini kenar yönetimine ileten Neymar, iki dakika sonra da yerini Pablo Sarabia'ya bıraktı. Önce bandajla oyuna devam etmeyi deneyen Neymar, bu da işe yaramayınca sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Neymar bu sezon çıktığı toplam 5 maçta 2 gol 4 asistlik bir performans sergilemişti.