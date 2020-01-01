Başakşehir-Kopenhag maçı biletleri satışa çıktı

Başakşehir'in Kopenhag ile oynayacağı Avrupa Ligi maçının biletleri 30 ile 75 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.

Medipol 'in UEFA 'nde 12 Mart Perşembe günü sahasında temsilcisi Kopenhag ile yapacağı son 16 turu ilk maçının biletleri tüm takımların Passolig kartları için satışa çıktı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, biletlerin 30 ile 75 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulduğu belirtildi.

Müsabaka için kağıt biletlerin ise sadece stat gişelerinden temin edilebileceği aktarıldı.

Daha fazla takım

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.55'te başlayacak.