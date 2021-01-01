Başakşehir, Junior Fernandes'i transfer etti

Bir dönem Alanyaspor'da forma giyen Junior Fernandes, Süper Lig'e döndü. 32 yaşındaki futbolcu, Başakşehir'le sözleşme imzaladı.

Medipol , Junior Fernandes'le 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Üç yıl boyunca 'da forma giydikten sonra sezon başında BAE ekibi Al Ittihad Kalba'ya transfer olan 32 yaşındaki futbolcu, iki gün önce bu ekiple sözleşmesini feshederek serbest kalmıştı. Junior Fernandes'in tercihi Süper Lig'e dönmek oldu.

Şilili kanat oyuncusu, Başakşehir'de 9 numaralı formayı giyecek.

Başakşehir'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Al Ittihad Kalba Kulübü’yle sözleşmesini fesheden ve serbest statüde olan Şilili futbolcu Junior Fernandes’i opsiyonlu olarak 1.5 yıllığına kadrosuna kattı. Başarılı kanat oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanımız Mesut Altan ve CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Daha önce ülkemizde de oynamış olan tecrübeli futbolcu, kulübümüzde 9 numaralı formayı giyecek. Junior Fernandes’e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

Fernandes, Süper Lig ve Kupası'nda çıktığı 108 maçta 37 gol kaydetmişti.