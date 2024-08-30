Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Kura çekiminin ardından UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri belli oldu.

UEFA Konferans Ligi, 2024-2025 sezonu lig aşaması kura çekimi, Monaco'da Grimaldi Forum'da gerçekleşti. St. Patrick's Athletic'i eleyerek UEFA Konferans Ligi biletini alan Başakşehir'in lig aşamasındaki rakipleri belli oldu.

UEFA Konferans Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nden farklı olarak takımlar son 16 turu için 8 değil 6 maça çıkacak.

Peki Başakşehir'in rakipleri kimler? Bilmeniz gereken her şeye GOAL Türkiye ile birlikte bakalım.

Haberin devamı aşağıda

Başakşehir'in Konferans Ligi rakipleri kimler?

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Kopenhag (D), Heidenheim, Rapid Wien, Cercle Brugge (D), Petrocub ve Celje (D) ile eşleşti. UEFA Konferans Ligi maç takvimi ise şu şekilde:

1. Hafta: 3 Ekim 2024

2. Hafta: 24 Ekim 2024

3. Hafta: 7 Kasım 2024

4. Hafta: 28 Kasım 2024

5. Hafta: 12 Aralık 2024

6. Hafta: 19 Aralık 2024

Play-off: 13 Şubat 2025 / 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 Mart 2025 / 13 Mart 2025

Çeyrek final: 10 Nisan 2025 / 17 Nisan 2025

Yarı final: 1 Mayıs 2025 / 8 Mayıs 2025

Final: 28 Mayıs 2025

Konferans Ligi'nde lig aşamasının ardından oynanacak play-off turunun Kura çekimi 31 Ocak'ta, diğer turların kura çekimi ise 20 Aralık'ta yapılacak. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda final 28 Mayıs'ta Wroclaw Şehir Stadyumu'nda oynanacak.